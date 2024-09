„Inhaltlich nicht richtig“: Werner reagiert auf Spieler-Kritik

Ole Werner will von der Kritik seiner Schützlinge nichts wissen. Im Anschluss an das gestrige Freundschaftsspiel des SV Werder Bremen gegen Preußen Münster (2:3) gab der Cheftrainer zu verstehen: „Ich habe das zur Kenntnis genommen und ansonsten bin ich ganz gut damit beraten, wenn ich mich auf den Sport konzentriere und auf die Dinge, die von uns unmittelbar zu beeinflussen sind. Ich glaube, dass die Äußerungen weder inhaltlich noch in ihrer Form hilfreich und richtig waren.“

Zum Hintergrund: Nach dem vergangenen 0:0-Unentschieden gegen Borussia Dortmund übten die Führungsspieler Marvin Ducksch und Marco Friedl Kritik an der Spielweise respektive den Auswechslungen des Werder Coaches. Gut 20 Minuten spielte man gegen den favorisierten BVB in Überzahl, den Grün-Weißen gelang es allerdings nicht, Profit aus der Situation zu schlagen. Kapitän Friedl hat seine Aussagen mittlerweile entschleunigt. „Dass wir es schaffen, wieder ein anderes Fass aufzumachen, erlebt man in diesen Tagen wohl auch nur beim SV Werder Bremen“, so Werner.