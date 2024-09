Werder: Ducksch kritisiert Trainer Werner

Nach dem gestrigen 0:0 gegen Borussia Dortmund herrscht beim SV Werder Bremen dicke Luft. „Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage“, zitiert der ‚Weser Kurier‘ Marvin Ducksch. Grund für den Ärger des Stürmers: Die Wechselstrategie von Trainer Ole Werner, der konservativ blieb und Ducksch in der 90. Minute vom Feld nahm. Werder war in der Schlussphase der Partie aufgrund einer gelb-roten Karte für den Dortmunder Nico Schlotterbeck aber in Überzahl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ducksch: „Wenn du in Überzahl spielst und man merkt, dass eigentlich nur noch wir den Ball haben, hätte man vielleicht auch einen anderen Spieler auswechseln und alles noch ein Stück offensiver machen können. Vielleicht hätte man Jens Stage oder Senne Lynen runternehmen, Marco Grüll noch reinnehmen und mich weiter auf dem Platz lassen können. Aber der Trainer hat nun einmal so entschieden, das muss ich akzeptieren.“ Und weiter: „Wir auf dem Platz müssen das natürlich in erster Linie umsetzen, aber von außen kann da sicherlich auch die eine oder andere Hilfestellung kommen.“