Ajax legt nach: BVB-Talent Rijkhoff vor dem Absprung?

Ajax Amsterdam möchte Julian Rijkhoff unbedingt von Borussia Dortmund verpflichten und hat im Werben um das 19-jährige Stürmer-Talent nochmals nachgelegt. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, hat Ajax dem BVB eine verbesserte Offerte in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgelegt. Das erste Angebot über eine Million Euro vonseiten des Klubs aus der Eredivisie wiesen die Schwarz-Gelben noch zurück.

Generell scheinen die Dortmunder bereit zu sein, den Niederländer abzugeben. Der Durchbruch in der Profiabteilung blieb Rijkhoff bis dato verwehrt. Auch in der U23 sammelte der 1,83 Meter große Stürmer noch keine Einsatzzeit. Am Wochenende saß der U-Nationalspieler beim 3:1-Sieg der U19 gegen den SC Paderborn trotz überragender Torquote (elf Saisontore) über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Rijkhoff drängt mit seinem Beraterteam um Dick van Burik jedoch darauf, nun den nächsten Schritt in Richtung Profifußball zu gehen. Bei seinem Jugendverein – er spielte von 2012 bis 2021 bereits beim Cruyff-Klub – scheint der Niederländer diese Chance zu sehen.