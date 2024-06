120 Millionen: PSG plant Mega-Offerte für Kvaratskhelia

Es dauert nicht mehr lange, bis Kylian Mbappé (25) offiziell als Neuzugang von Real Madrid vorgestellt wird. Klar ist, dass der Superstar Paris St. Germain in diesem Sommer mit Auslaufen seines Arbeitspapieres ablösefrei verlassen wird.

In der Modestadt steht man dementsprechend unter Druck, zeitnah ein ähnliches Kaliber zu präsentieren. Khvicha Kvaratskhelia (23) wurde zwar bereits als Nachfolger auserkoren, die SSC Neapel knickt im Poker um den Georgier allerdings nicht ein.

Napoli-Neuzugang von Atlético?

Nach exklusiven FT-Informationen ist PSG-Kaderplaner Luís Campos vor kurzem nach Monaco gereist, um mit dem Agenten des Offensivspielers zu sprechen. Dabei hat Campos dem Berater versichert, dass die Franzosen dazu bereit sind, sage und schreibe 120 Millionen Euro für den 23-jährigen Georgier zu investieren.

PSG oder SSC?

Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis dürfte selbst dieses exorbitante Angebot noch nicht überzeugen. Am Vesuv drängt man nämlich auf eine Ausdehnung des bis 2027 datierten Vertrags. In dem Zuge soll das Arbeitspapier nach FT-Infos mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 160 Millionen Euro versehen werden.

Aktuell bietet die SSC dem feinen Techniker ein Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro, während die Spielerseite rund eine Million mehr fordert. Zudem zieht Kvaratskhelia das Verlängerungsangebot der Partenopei nur dann in Erwägung, wenn die Ausstiegsklausel auf 130 Millionen festgelegt wird. Möchte der 29-fache Nationalspieler so seinen Wechsel zum Scheichklub klarmachen?