Barça lehnt 70 Millionen für Raphinha ab

Trotz finanzieller Sorgen hat der FC Barcelona im abgelaufenen Winter-Transferfenster offenbar eine lukrative Offerte für Flügelstürmer Raphinha (26) abgelehnt. Die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass der FC Arsenal mit einem 70-Millionen-Angebot vorstellig wurde, aber auf Granit biss.

Raphinha war erst im vergangenen Sommer für rund 60 Millionen Euro von Leeds United nach Barcelona gewechselt. In bislang 32 Einsätzen verbuchte der Brasilianer 16 Scorerpunkte (neun Tore, sieben Assists). Statt Raphinha holte Arsenal im Winter Leandro Trossard (28) für die Offensive an Bord. 24 Millionen Euro zahlten die Gunners für den Außenstürmer an Brighton & Hove Albion.

