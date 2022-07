Schalke: Abschiedsgerüchte um Pálsson

Victor Pálsson könnte den FC Schalke in Richtung USA verlassen. Laut ‚Sky‘ zeigt D.C. United Interesse am defensiven Mittelfeldspieler. Pálsson winke ein lukrativer und langfristiger Kontrakt beim MLS-Klub aus Washington, den Wayne Rooney in Kürze als Trainer übernehmen soll.

Auf Schalke steht Pálsson nur noch bis zum nächsten Sommer unter Vertrag. Der 31-jährige Isländer war vor einem Jahr aus Darmstadt zu Königsblau gewechselt und bestritt in der vergangenen Saison 30 Pflichtspiele, in denen er häufig die Kapitänsbinde trug.