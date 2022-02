Arteta hofft auf Lacazette-Verlängerung

Mikel Arteta denkt nicht, dass Alexandre Lacazette den FC Arsenal verlassen will. „Er verhält sich wie jemand, der bei uns bleiben will“, so die Einschätzung des Gunners-Trainers nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers. Der Spanier führt aus: „Wenn ich unseren Stürmer in der 85. Minute sehe, wie er einen Verteidiger an die Eckfahne jagt, den Ball zurückerobert, spielt, geht, kämpft, eine Chance vergibt, zwei Chancen vergibt, wieder geht. Was kann ich da tun? Ich kann ihn nur loben und versuchen, ihm so gut wie möglich zu helfen und ihn zu unterstützen.“

Der Arsenal-Kapitän steht in Nordlondon nur noch bis zum Sommer unter Vertrag. Die Verhandlungen mit dem 30-Jährigen wurden zuletzt auf das Saisonende verschoben. Arteta hofft, dass der Stürmer bis dahin weiter voll fokussiert zu Werke geht: „Wir wissen nicht, was am Ende der Saison passieren wird. Was er tun muss, ist, diese Zukunft beiseite zu schieben. Das ist Teil unseres Spiels, wir haben keine Verträge, die 20 Jahre lang laufen. Das gehört zu unserem Job und wir müssen uns dessen bewusst sein.“