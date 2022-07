Mbabu auf dem Weg nach London

Im Transferpoker um Kevin Mbabu (27) bahnt sich ein Durchbruch ein. Laut ‚Sky Sports‘ wird der Rechtsverteidiger des VfL Wolfsburg in den kommenden 24 bis 48 Stunden in London erwartet, wo er seinen Wechsel zum FC Fulham finalisieren soll.

Der Deal sei greifbar, allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. An den VfL Wolfsburg soll der Premier League-Klub eine Ablöse von über acht Millionen Euro zahlen. Mbabus Vertrag in der Autostadt läuft im Sommer 2023 aus.