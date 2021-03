Volland: So war das mit Bayern

Kevin Volland hat bestätigt, dass der FC Bayern einst an ihm interessiert war. Sein heutiger Trainer bei der AS Monaco, Niko Kovac, habe ihm „das gesagt“, so der deutsche Angreifer gegenüber ‚France Football‘. „Es gab Kontakt mit meinem Agenten“, so Volland, „aber ich hatte nie ein konkretes Gespräch mit dem Bayern-Management.“

Der damalige Bayern-Trainer Kovac erinnerte sich zuletzt bei ‚Sport1‘: „Es stellt sich immer die Frage: Passt das Gehalt und der Preis? In der Zeit, wo ich in München war (2018 bis 2019, Anm. d. Red.), war die Ablösesumme für Kevin viel höher als im vergangenen Sommer, weil er noch länger Vertrag hatte.“

Volland zweifelte

Ohnehin reizte Volland ein Wechsel nach München nicht über alle Maßen. „Ob ich dorthin gegangen wäre, wo ich doch in Leverkusen eine wichtige Rolle hatte? Ich weiß es nicht“, sagt der 28-Jährige. Im vergangenen Sommer kam es dann doch noch zur Zusammenarbeit mit Kovac.

Volland kam als Wunschspieler des Kroaten nach Monaco. Dort spielt der Linksfuß eine starke Saison, sammelte bereits 22 Scorerpunkte. Rückblickend meint er: „Es war sehr wichtig für mich zu wissen, dass der ganze Verein mich will.“ Die ASM überwies elf Millionen Euro Ablöse an Bayer 04, wo Volland vier Jahre lang gestürmt hatte.