HSV-Direktor Costa: Dompé-Verlängerung „auf dem Zettel“

Claus Costa hat die Gedankengänge des Hamburger SV bezüglich der Vertragsverlängerung mit Offensivspieler Jean-Luc Dompé dargelegt. „Logischerweise geht es da auch um Konstanz. Logischerweise geht es darum auch um zukunftsgerichtete Kaderplanung“, führt der Direktor Profifußball des HSV gegenüber ‚Sky‘ aus, „wir sind im Austausch mit allen Beratern von unseren Spielern, um da permanent im Diskurs zu bleiben und genauso ist das bei Jean-Luc. Wir haben schon auf dem Zettel, dass der Vertrag ausläuft.“

Dompé sei dem Vernehmen nach irritiert, dass die Rothosen noch keine Gespräche mit ihm eröffnet haben. An mangelnder Wertschätzung für den 29-Jährigen liegt das jedenfalls nicht. Costa ist voll des Lobes für den Franzosen, der in dieser Saison nach sechs Einsätzen fünf Torbeteiligungen auf dem Konto hat: „Jean-Luc ist ein spezieller Spieler, ich glaube er kann dieser Unterschiedsspieler sein. Das hat er jetzt in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, vor allem auch nach Einwechslung. Dementsprechend sind wir sehr glücklich, dass wir ihn haben.“