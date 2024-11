Köln: Schwäbe sucht Gespräch mit Urbig

Nach dem Sieg des 1. FC Köln bei Hertha BSC (1:0) kündigte Marvin Schwäbe (29) eine Aussprache mit FC-Torwartjuwel Jonas Urbig (21) an, da dieser in der Vorwoche im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (3:0) erstmalig auf der Bank Platz nehmen musste und nun auch in Berlin gezwungen war, von außen zuzusehen. Gegenüber dem ‚Express‘ sagt Schwäbe: „Es ist natürlich ein Thema, es war jetzt alles sehr kurzfristig. Wir müssen die Woche noch mal quatschen. Natürlich ist er auch unzufrieden damit, das kann ich nachvollziehen. Aber seine Zeit wird kommen.“

Nach einem schwachen Saisonstart mit 22 Gegentoren in elf Partien hatten Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller Konsequenzen bei den Domstädtern angekündigt. Urbig war schließlich einer der Leidtragenden, er hatte einige Gegentreffer in der laufenden Saison mitverschuldet. Mit Schwäbes Erfahrung erhoffte man sich mehr Stabilität und Führungsqualität. In den beiden darauffolgenden Partien blieb der FC ohne Gegentor, damit scheint Schwäbe seinen Status als Nummer eins vorerst wieder zementiert zu haben.