VfB: Stark ersatzgeschwächt ins Pokalduell

Der VfB Stuttgart geht mit Verletzungssorgen ins Pokalspiel gegen Preußen Münster am morgigen Dienstag (20:45 Uhr). Vor allem die Personallage in der Defensive ist weiter angespannt, wie Trainer Sebastian Hoeneß auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Duell erklärte: „Niko Nartey, Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman und Luca Raimund fallen weiterhin aus. Dasselbe gilt für Leonidas Stergiou und Anthony Rouault. Stergiou wird frühestens in zwei Wochen eine neue Rückmeldung geben.“

Bei der Bundesliga-Auftaktniederlage beim SC Freiburg am Samstag (1:3) zeigte die ersatzgeschwächte Abwehrreihe der Schwaben einige Schwächen. Hoeneß nimmt das jedoch eher als Ansporn: „Mein erstes Gefühl war: Gut, dass wir am Dienstag direkt wieder spielen. Da können wir ein paar Dinge direkt wieder in die richtige Richtung schieben.“ Zudem dürften auch Ausfälle von Stammspielern kein Argument für den VfB sein, der im Pokalspiel der klare Favorit ist. „Wir werden morgen mit einer absolut schlagkräftigen Truppe an den Start gehen. Eine große Rotation wird es nicht geben“, so Hoeneß.