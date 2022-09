Barça: Neues Geld & alte Pläne

Die meisten Wünsche von Xavi wurden erfüllt. Mit Robert Lewandowski kam ein neuer Torjäger auf allerhöchstem Niveau. Durch die Verpflichtung von Raphinha und die Verlängerung mit Ousmane Dembélé wurde die offensive Außenbahn überragend besetzt. Und auch in der Defensive ist der Kader nach den Transfers von Andreas Christensen, Franck Kessié, Héctor Bellerín, Jules Koundé und Marcos Alonso deutlich breiter aufgestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Xavi hätte gerne aber auch noch Bernardo Silva gehabt. Wie dessen Vater nun bestätigt, gab es auch durchaus Kontakt zu Barça. Das offizielle Angebot der Katalanen ging bei Manchester City aber wohl zu spät. „Es war nicht das perfekte Szenario“, so Paulo Silva laut der ‚Mundo Deportivo‘. Aufgeschoben ist in diesem Fall aber wohl nicht aufgehoben.

Barcelona hat die Personalie weiter auf dem Zettel. Und das nötige Kleingeld für eine Verpflichtung ist mittlerweile da. Der Salary Cap der Katalanen ist von minus 144 Millionen auf plus 656 Millionen Euro gestiegen. Spätestens im nächsten Sommer will Barça dann einen neuen Anlauf wagen. An City ist der 28-jährige Silva noch bis 2025 gebunden.

Gavi heißt die Priorität

Im Fokus der Blaugrana steht nun aber erst einmal die Vertragsverlängerung mit Gavi. Das 18-jährige Ausnahmetalent soll in Kürze einen neuen und langfristigen Kontrakt in Barcelona unterschreiben. Bislang war der Mittelfeldspieler mit den Angeboten seines Arbeitgebers unzufrieden. Mit dem neuen finanziellen Rückenwind könnte nun ein adäquates Angebot auf den Tisch gelegt werden. Gavis derzeitiger Vertrag läuft schon zum Saisonende aus.

Die neuen wirtschaftlichen Mittel sollen also dafür sorgen, dass schon bestehende Pläne endlich in die Tat umgesetzt werden.