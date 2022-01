Blum hofft auf neuen Bochum-Vertrag

Danny Blum will über das Saisonende hinaus beim VfL Bochum bleiben. Berater Konstantinos Kilikidis kündigt in der ‚Bild‘ an: „Es ist unsere oberste Priorität, mit Bochum zu verlängern.“ Blums Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger endet im Sommer.

Verhandlungen sind für den März geplant, Bochum will laut ‚Bild‘ das Gehalt der Einsatzfähigkeit des 31-jährigen Offensivspielers anpassen, der in der Vergangenheit häufig mit Verletzungsprobleme zu kämpfen hatte. Blum, dem mehrere Anfragen aus dem Ausland vorliegen sollen, spielt in dieser Saison nur eine Nebenrolle (225 Ligaminuten, zwei Tore).