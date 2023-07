FC Bayern: Zwei Favoriten bei der T-Frage

Beim FC Bayern konkretisiert man die Suche nach einem neuen Schlussmann. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ haben die Vereinsbosse zwei Kandidaten in die engere Auswahl genommen: Giorgi Mamardashvili (22) vom FC Valencia und David Raya (27) vom FC Brentford.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ersterer ist vertraglich noch bis 2027 gebunden, die Verhandlungsbasis ist also aus Bayern-Sicht schwierig. Valencia sitzt am längeren Hebel und kann eine hohe Ablöse veranschlagen. ‚Sky‘ berichtete zuletzt, dass der Georgier nicht kommen wird. Etwas anders ist der Fall bei Raya geartet: Dessen Kontrakt in Brentford ist nur noch ein Jahr gültig, somit stehen die Westlondoner unter einem gewissen Verkaufsdruck. Der ‚Bild‘ zufolge prüfen die Bayern bei Raya die Möglichkeit einer Leihe, was allerdings mit Blick auf die Vertragslaufzeit ein schwieriges Unterfangen wäre.

Lese-Tipp

Tuchel über Tel-Leihe

Lange Liste

Diskutiert wurden in München zuletzt auch die Personalien Bono (32/FC Sevilla), Robert Sánchez (25/Brighton & Hove Albion), Kamil Grabara (24/FC Kopenhagen), Ex-United-Schlussmann David de Gea (32), Wojciech Szczesny (33/Juventus Turin) und Dominik Kotarski (23/PAOK Saloniki).

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist: Es muss eine Lösung her, denn Yann Sommer (34) wird nach nur einem halben Jahr schon wieder gehen. Den Schweizer zieht es aller Voraussicht nach zu Inter Mailand. Weil Manuel Neuer (37) noch Zeit benötigt und zudem ein kleines Fragezeichen hinter seiner Rückkehr in die Weltklasse besteht, befasst man sich an der Säbener Straße intensiv mit einer Lösung, die mehr Klasse als Backup Sven Ulreich (34) aufweist.