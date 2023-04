Drexler-Verlängerung schon mit S04-Aufstieg

Die Vertragsverlängerung von Offensivspieler Dominick Drexler (32) beim FC Schalke stand allem Anschein nach schon mit dem Ausgang der vergangenen Saison fest. Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge war die vertraglich festgeschriebene Ausdehnung bis 2024 an den Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga gekoppelt, wurde vereinsseitig aber bislang nicht kommuniziert.

Faktisch besteht die vermeintlich neue Vertragslaufzeit somit schon seit dem vergangenen Jahr. Schalke kehrte seinerzeit als Zweitliga-Meister ins Oberhaus zurück. Nun wollen Drexler und Co. verhindern, dass es nach nur einer Saison wieder runter in die Zweitklassigkeit geht. Mit 21 Punkten belegen die Knappen derzeit den letzten Tabellenplatz in der Bundesliga.

