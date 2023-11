Champions League: Die FT-Topelf des 4. Spieltags

Spieler des Spieltags: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann führt seine Renaissance bei Atlético Madrid auch in dieser Saison fort. Gegen Celtic Glasgow traf der Franzose zunächst zum 1:0. Was folgte, war eine Gala-Vorstellung gegen die ab der 23. Minute in Unterzahl spielenden Schotten. Fast jeder Atlético-Angriff ging über den Fuß des 32-Jährigen, der am Ende einen Doppelpack beim 6:0-Kantersieg schnürte. Für Griezmann war es die dritte Partie in der Königsklasse in Folge mit einem Treffer, eine Premiere für den Angreifer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

BVB – Newcastle United 2:0

– Newcastle United 2:0 Donetsk – FC Barcelona 1:0

Atlético Madrid – Celtic 6:0

Lazio Rom – Feyenoord 1:0

AC Mailand – PSG 2:1

ManCity – Young Boys 3:0

Roter Stern – RB Leipzig 1:2

1:2 FC Porto – Antwerpen 2:0

Neapel – Union Berlin 1:1

1:1 Real Sociedad – Benfica 3:1

FC Bayern – Galatasaray 2:1

– Galatasaray 2:1 Kopenhagen – ManUnited 4:3

FC Arsenal – FC Sevilla 2:0

Eindhoven – RC Lens 1:0

Real Madrid – Braga 3:0

Salzburg – Inter 0:1

Lese-Tipp

Prügel für Lewy | United macht sich komplett lächerlich