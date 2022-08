Milliardär will Manchester United kaufen

Bei Manchester United könnte offenbar der Besitzer wechseln. Wie die ‚Times‘ berichtet, interessiert sich der englische Milliardär und Vorstandsvorsitzende des Chemieunternehmens Ineos Jim Ratcliffe für die Red Devils. „Wenn der Klub zum Verkauf steht, ist Jim definitiv ein potenzieller Käufer“, bestätigt ein Ineos-Sprecher.

Ratcliffe ist in der Sportwelt kein Unbekannter. Ineos unterhält ein Profi-Radteam und startet mit einem Boot beim America's Cup. Im Fußball fasste das Unternehmen 2017 Fuß und kaufte den Schweizer Erstligist FC Lausanne-Sport. 2019 folgte der Ligue 1-Klub OGC Nizza. Bei United will Besitzer Glazer zunächst nur einen kleinen Teil der Anteile verkaufen. Ratcliffes Plan ist aber klar. „Wenn so etwas möglich wäre, wären wir an Gesprächen mit Blick auf eine langfristige Übernahme interessiert“, so der Sprecher.