Arteta sicher: Havertz kann Historisches schaffen

Mikel Arteta hält auf seinen Stürmer Kai Havertz die größten Stücke. „Er hat sicherlich alle Qualitäten und den Ehrgeiz, das zu erreichen (20 Tore in dieser Saison, Anm. d. Red.). Am Ende sind Tore manchmal nur Kleinigkeiten und es müssen viele Dinge für einen laufen, aber er hat es drauf und seine Einstellung hat sich in dieser Hinsicht sehr verändert“, erklärte der Gunners-Coach gegenüber Medienvertretern.

Havertz kommt in der laufenden Saison auf fünf Saisontreffer, beim zurückliegenden Champions League-Sieg gegen Paris St. Germain (2:0) verdiente sich der gebürtige Aachener Bestnoten. Arteta hat eine ganz besondere Methode, den 25-Jährigen zu pushen: „Das Geheimnis, um Havertz zu Höchstleistungen zu bringen, ist Liebe. Er ist ein Spieler, der viel Liebe braucht. Er muss sich beschützt fühlen, er muss die Chemie um sich herum spüren. Im Fußball und im Leben gibt er so viel für alle. Er braucht diese Verbindung.“