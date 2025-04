De Bruyne: Nächstes Angebot auf dem Weg

Am Freitag verkündete Kevin De Bruyne seinen Abschied von Manchester City am Saisonende. Schon tags zuvor hatte FT berichtet, dass der extrem reiche saudische Zweitliga-Tabellenführer Neom SC bereits sehr konkrete Gespräche mit der Seite des 33-jährigen Spielmachers führt. Der erste Austausch war positiv, weitere Verhandlungsrunden sind geplant.

Doch De Bruyne hat selbstredend noch weitere Optionen. Große Traditionsklubs wie River Plate, Galatasaray und Fenerbahce sollen interessiert sein. Eine weitere Spur führt nun in die USA.

Wie der ‚Mirror‘ berichtet, plant Inter Miami dem Belgier ein Vertragsangebot vorzulegen. Der Klub von Miteigentümer David Beckham hat bereits zahlreiche alternde Weltstars versammelt. Darunter die ehemalige Barcelona-Crew Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba und Sergio Busquets.

De Bruyne selbst soll einem Wechsel in die Staaten mehr als offen gegenüberstehen, insbesondere der warme Standort Miami reize ihn und seine junge Familie. Doch auch ein Engagement in Saudi-Arabien schloss er in der Vergangenheit nicht aus.