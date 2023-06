Ein Torschützenkönig für die Hertha?

Ahmet Arslan war der überragende Stürmer dieser Drittliga-Saison. 25 Tore erzielte der 29-Jährige für seinen Leihklub Dynamo Dresden – sechs Treffer mehr als der Zweitplatzierte Ba-Muaka Simakala vom VfL Osnabrück – und sicherte sich damit souverän die Torjägerkanone. Eindeutig: Dieser Ahmet Arslan ist zu Höherem berufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allem Anschein geht es für den gebürtigen Memminger nun eine Spielklasse rauf. Seinem Leihklub hat er laut ‚Bild‘ abgesagt, beim regulären Arbeitgeber Holstein Kiel werde er aber ebenfalls nicht bleiben. Es gehe zu einem Liga-Rivalen. Letzte Gewissheit herrscht noch nicht, doch wie dem Bericht zu entnehmen ist, führt eine heiße Spur zum Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Lese-Tipp

Demme sagt Hertha zu

Die finanziell angeschlagene Alte Dame muss ihre Personalkosten dringend senken und teure Altlasten wie Krzysztof Piatek (27) loswerden. Im Gegenzug sollen und müssen Schnäppchen her. Arslan wäre so eines: Entsprechend der mit Dynamo vereinbarten Kaufoption liegt der Preis bei nur etwa 250.000 Euro, so die ‚Bild‘.