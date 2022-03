Modric-Verlängerung eine „sichere Sache“

Luka Modric wird Real Madrid bei der anvisierten Vertragsverlängerung wohl keine Probleme machen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sollte die Ausdehnung des im Sommer auslaufenden Kontraktes eine „sichere Sache“ sein: „Alles, was es braucht, ist ein Gespräch, ein Stück Papier und einen Stift.“ Zwar habe dieser Schritt aktuell noch nicht stattgefunden, aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis Modric unterschreibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Kroate hatte zuletzt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (3:1) gezeigt, wie elegant sich Fußball auf höchstem Niveau auch mit 36 Jahren noch spielen lässt. In der Mittelfeldzentrale ist der Vizeweltmeister von 2018 unverzichtbar, kommt in dieser Saison auf 32 Pflichtspiele, in denen ihm zehn Torbeteiligungen gelangen.