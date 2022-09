Sevilla klopft bei Pochettino an

Nach dem desolaten Saisonstart des FC Sevilla wackelt der Stuhl von Cheftrainer Julen Lopetegui. Sportdirektor Monchi schaut sich laut der ‚Estadio Deportivo‘ bereits nach potenziellen Nachfolgern um. Ein Name, der in diesem Zusammenhang fiel, ist der des vereinslosen Ex-PSG-Coachs Mauricio Pochettino. Sevilla sei mit dem argentinischen Übungsleiter in Kontakt und fühle ob einer möglichen Zusammenarbeit vor. Ob sich der lockere Kontakt konkretisieren wird, hängt unter anderem von Sevillas Leistung im heutigen Königsklassen-Duell mit Manchester City ab.

In der Führungsebene der Andalusier tobt seit Jahren ein erbitterter Machtkampf zwischen dem Präsidenten Pepe Castro und verschiedenen Aktionären. Die Aufstellung auf sportlicher Ebene, unter anderem die Personalie Monchi, ist also eng verknüpft mit den Geschehnissen hinter den Kulissen. Bleibt abzuwarten, ob Sevilla die Wende einleiten kann und wie lange Lopetegui sich im Amt hält.