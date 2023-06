FC Bayern: Das Preisschild für Torres

Lucas Hernández wird den FC Bayern in diesem Sommer wohl verlassen. Ein Jahr vor dem Vertragsende drängt der Franzose auf den Wechsel zu Paris St. Germain. In den kommenden Wochen geht es zwischen den Klubs um die Höhe der Ablöse. Sollte man an dieser Stelle auf einen gemeinsamen Nenner kommen, muss man in München Ersatz an Bord holen.

Als direkter Nachfolger für die linke Innenverteidiger-Position wird Pau Torres vom FC Villarreal gehandelt. Ebenso wie Hernández verfügt der 26-jährige Spanier über einen starken linken Fuß und könnte im Spielaufbau deshalb eine ähnliche Rolle übernehmen.

Der ‚tz‘ zufolge stehen für Torres rund 35 Millionen Euro Ablöse im Raum. Geht man davon aus, dass die Bayern bei Hernández in die Nähe der anvisierten 60 Millionen kommen, bliebe noch ein deutlicher Überschuss übrig, der in weitere Transfers fließen kann.

Unter anderem in jenen von Min-jae Kim (26), dessen Wechsel von der SSC Neapel an die Säbener Straße bereits weit fortgeschritten ist. Rund 50 Millionen Euro fließen für den Koreaner nach Süditalien, aber weil voraussichtlich auch Benjamin Pavard (27) verkauft wird, könnten die Bayern für den fast kompletten Austausch der Innenverteidigung ungefähr bei null landen.