BVB: Lange Zwangspause für Morey

Borussia Dortmund muss erneut langfristig auf Mateu Morey verzichten. „Leider wird uns Mateu länger nicht zur Verfügung stehen. Er musste sich gestern einer Operation am Außenmeniskus des linken Knies unterziehen. Dementsprechend müssen wir in den nächsten Monaten auf ihn verzichten. Das tut uns natürlich sehr weh“, so Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Morey verpasste die komplette Vorsaison mit einer schweren Knieverletzung. In der aktuellen Spielzeit sollte er langsam wieder an die erste Mannschaft herangeführt werden, erste Spielpraxis sammelte er bei der U23. Nun fällt er erneut aus, wobei diesmal sein anderes Knie betroffen ist.