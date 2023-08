Lukeba-Werben: Eberls finaler Anlauf

RB Leipzig möchte zeitnah einen Haken hinter den Transfer von Castello Lukeba setzen. Dem ‚kicker‘ zufolge ist Geschäftsführer Max Eberl am gestrigen Mittwoch ins Ausland gereist, um den Deal einzutüten. Olympique Lyon fordert, so ist zu vernehmen, 34 Millionen Euro für den 20-jährigen Innenverteidiger.

Lukeba könnte zusammen mit Lutsharael Geertruida (23/Feynoord Rotterdam) bei RB die drohende Kaderlücke in der Defensive füllen: Josko Gvardiol (21) wird die Sachsen wohl in Richtung Manchester City verlassen. In Leipzig winkt Lukeba ein Fünfjahresvertrag. Bei Lyon etablierte sich der französische U21-Nationalspieler in den vergangenen zwei Jahren als Stammspieler in der Abwehr-Zentrale.

