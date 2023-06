PSG-Offensive mit Nagelsmann | Real vor 116-Millionen-Transfer?

Alles besser mit Nagelsmann?

Ein bisschen Neymar, ein bisschen Lionel Messi und viel Kylian Mbappé – das Offensivspiel von Paris St. Germain war in den vergangenen Jahren von seinen Einzelkönnern abhängig. Eine echte spielerische Handschrift ließ sich aber weder in der Saison 2021/22 unter Mauricio Pochettino noch unter Christophe Galtier in der abgelaufenen Spielzeit erkennen. Das soll sich nun mit Julian Nagelsmann ändern. FT berichtete am gestrigen Sonntag von entsprechenden Gesprächen.

„La Grande Offensive“ – „die große Offensive“ – nennt ‚L’Équipe‘ nun ihre heutige Titelstory zum französischen Meister, der spielerisch wieder mehr überzeugen will und mit dem Ex-Bayern-Coach den dafür Richtigen gefunden zu haben glaubt. Passenderweise soll mit Weltstar Thierry Henry ein ehemaliger Topstürmer das Trainerteam verstärken. Man darf gespannt sein, ob sich Nagelsmann auf das Abenteuer am Eiffelturm einlässt. Den einen oder anderen lukrativen Job hat der 35-jährige Oberbayer schon abgelehnt.

Real, Kane & viele Fragezeichen

Ein 116-Millionen-Mann für Real Madrid? Nein, Jude Bellingham ist nicht gemeint, vielmehr geht es um einen gewissen Harry Kane. „Real will Kane“ (‚Daily Express‘), „Verrückt nach Harry“ (‚The Mirror‘), „Real hat Harry Kane im Blick“ (‚The Guardian‘) – gleich mehrere große englische Tageszeitungen widmen sich dieser Konstellation zum Wochenstart. Auf 100 Millionen Pfund, umgerechnet ebenjene 116 Millionen Euro, wird der Torjäger von Tottenham Hotspur übereinstimmend taxiert.

Richtig ist: Durch den Abschied von Karim Benzema brauchen die Königlichen adäquaten Ersatz. Kane wäre so einer. Andererseits: Kommt neben erwähntem Dortmunder Mittelfeldspieler noch ein zweiter Spieler mit einer voraussichtlich dreistelligen Millionen-Ablöse? Hatte sich Kane selbst nicht eigentlich auf Manchester United eingeschossen? Und wäre die Neuner-Position nicht auch mit dem bevorstehenden Transfer von Kai Havertz bedient? Viele Fragezeichen.