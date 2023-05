Vorbereitungen für Benzemas Abschied | Kane will nur zu einem Klub

Bangen um Benzema

Real Madrid ohne Karim Benzema? Nach 14 Jahren wäre das ein gewöhnungsbedürftiger Zustand. Doch in Madrid macht sich die ungute Vermutung breit, dass der Abschied der Stürmer-Legende sehr bald schon Realität sein wird. Dem französischen Ballon d’Or-Gewinner liegt ein Fabel-Angebot aus Saudi-Arabien von Al Ittihad in Höhe von 400 Millionen Euro mitsamt Botschafterrolle für die WM 2030 vor. Er scheint ernsthaft zu erwägen, die Offerte anzunehmen. Bis zum Ende der Woche, heißt es, will sich Benzema entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Real-Fanlager wollen sie offenbar für alle Eventualitäten gerüstet sein. Die Fanklubs bereiten laut ‚as‘ schon eine „Hommage an Benzema“ vor. Sollte der 353-fache Torschütze tatsächlich seinen Abgang verkünden, kann sich die Fußballwelt wohl auf eine atemberaubende Choreo auf den Rängen des Santiago Bernabéu am letzten La Liga-Spieltag freuen. Am Sonntag (18:30 Uhr) ist Athletic Bilbao zu Gast. So schön dieses Schauspiel auch werden mag, die Königlichen würden wohl liebend gerne darauf verzichten – zumindest in diesem Jahr.

Lese-Tipp

Harte Verhandlungen: Der Stand bei Bellingham

United oder nichts?

Muss der FC Bayern seinen über Monate heißesten Stürmerkandidaten etwa von seiner Liste streichen? „Harry Kane möchte NUR zu Manchester United“, knallt die ‚Sun‘ am heutigen Mittwoch als Schlagzeile raus. Andere Klubs wie der deutsche Rekordmeister oder auch Real Madrid kommen für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft demzufolge nicht mehr in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie aus England immer wieder zu vernehmen ist, hat Tottenham Hotspur allerdings etwas dagegen. Die Spurs wollen die nationale Konkurrenz nämlich nicht mit einem Transfer ihres Topstars stärken und bevorzugen den Verkauf ins Ausland. „Na gut“, scheint sich Kane zu denken und will angeblich auf Stur schalten. Sein Kalkül: Entweder er wechselt diesen Sommer gegen eine Ablöse zu United, oder Tottenham muss seinen Rekordtorschützen in einem Jahr ablösefrei ziehen lassen.