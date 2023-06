Paukenschlag: Havertz vor Wechsel zu Real Madrid

Was vor wenigen Tagen noch als recht loses Gerücht aus der spanischen Medienlandschaft begann, nimmt nun urplötzlich an Fahrt auf: Real Madrid bastelt offenbar intensiv an einer Verpflichtung von Chelsea-Profi Kai Havertz (23).

Der „Mega-Deal“, titelt die ‚Bild‘, befindet sich sogar „kurz vor dem Abschluss“. Es könne nun ganz „fix klappen“ mit dem Havertz-Transfer. Der deutsche Nationalspieler sei der Wunschspieler von Trainer Carlo Ancelotti und Präsident Florentino Pérez.

Zu möglichen Ablöse- oder Vertragsmodalitäten ist zur Stunde nichts bekannt. Günstig wäre der Transfer aber nicht: Für 80 Millionen Euro war Havertz vor drei Jahren von Bayer Leverkusen nach London gewechselt. Bei Chelsea besitzt der Offensivspieler noch einen Vertrag bis 2025.