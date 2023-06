Bericht: Real-Treffen wegen Havertz

Real Madrid beschäftigt sich scheinbar mit einer Verpflichtung von Kai Havertz. Der ‚Marca‘ zufolge fand am gestrigen Donnerstag ein Meeting zwischen Florentino Pérez, José Ángel Sánchez (Geschäftsführer bei Real) und Carlo Ancelotti statt, in dem der Name des Nationalspielers diskutiert wurde. Das Ergebnis: Der ehemalige Leverkusener treffe den Geschmack der Verantwortlichen.

Laut der Sportzeitung liebäugelt auch der 23-Jährige selbst mit einem Engagement bei den Königlichen. Bereits vor seinem Wechsel zum FC Chelsea wollte sich der Linksfuß den Blancos anschließen. Ob Havertz tatsächlich beim La Liga-Klub aufschlägt, hängt unter Umständen aber von Mauricio Pochettino ab.

Noch sei unklar, wie der neue Trainer der Blues mit dem polyvalenten Offensivakteur plant. Das Arbeitspapier von Havertz an der Stamford Bridge besitzt noch eine Gültigkeit bis 2025. Dementsprechend müssten sich die Madrilenen und die Londoner an den Verhandlungstisch setzen.