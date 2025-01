Bayern-Abflug: Tel mit drastischer Bedingung?

Mathys Tel (19) will sich beim FC Bayern durchbeißen. Doch der Druck auf den französischen Angreifer, der in den vergangenen drei Pflichtspielen nicht von Vincent Kompany berücksichtigt wurde, wächst. Immer wieder wird ihm eine Leihe nahegelegt.

Einem Bericht des Portals ‚fussball.news‘ zufolge könnte der U21-Nationalspieler jetzt nachgeben. Ein Gastspiel bei einem anderen Klub soll für Tel allerdings nur infrage kommen, sollte dieses eine Kaufoption respektive Kaufpflicht beinhalten. Will Tel die Münchner damit ebenfalls unter Druck setzen?

In den kommenden Tagen wollen sich die Parteien erneut an einen Tisch setzen, um über die Situation zu beraten. Zahlreiche Abnehmer stünden jedenfalls bereit, darunter Olympique Marseille und der FC Chelsea. Dass Tel den deutschen Rekordmeister, an den er vertraglich bis 2029 gebunden ist, offenbar im Fall der Fälle nur fest verlassen würde, ist durchaus eine Überraschung.

Hat sich Bayern verzockt?

Immerhin machte der Youngster in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, sich langfristig an der Isar durchsetzen zu wollen. Die jüngsten Entwicklungen scheinen Tel allerdings nicht zu gefallen. Dazu könnte neben der Rolle als Bankdrücker sowie dem angestrebten Leihgeschäft auch das Bayern-Interesse an Tels Landsmann und Positionskonkurrent Christopher Nkunku (27/FC Chelsea) zählen.