Wirtz‘ Karriereplan: „Keine Idee in meinem Kopf“

Florian Wirtz hat sich zu einem möglichen künftigen Wechsel zu einer europäischen Topadresse geäußert. „Ich habe keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt. Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause“, zitiert der ‚kicker‘ aus einer Medienrunde mit dem Superstar von Bayer Leverkusen.

Wirtz weiter: „Ich versuche jetzt erst mal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen. Dann wird sich irgendwann zeigen, was passiert - aber einen Fahrplan habe ich nicht.“ Nach der Teilnahme an der Heim-EM mit dem DFB-Team ist Wirtz frisch zurück aus dem Urlaub. Die anstehende Saison – so wurde stets kommuniziert – wird er in Leverkusen verbringen. Für den Sommer 2025 stehen Europas Eliteklubs bereits Schlange.