FC Bayern: Brazzo junior auf dem Sprung

Rechtsverteidiger Nick Salihamidzic (19) steht beim FC Bayern offenbar vor dem Absprung. Wie ‚Transfermarkt.us‘ berichtet, befindet sich der Rekordmeister in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Leihe bei den Vancouver Whitecaps. Das Fachportal beruft sich dabei auf „eine Quelle mit direkter Kenntnis der Verhandlungen“. Die ‚Bild‘ geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet von einer Einigung.

Der Sohn von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, anzunehmender Weise direkt in die Gespräche involviert, pendelte in der zurückliegenden Saison zwischen U19 und zweiter Mannschaft. Viele Einsätze verpasste er verletzungsbedingt. Das Gastspiel in Kanada soll für Salihamidzic junior einen Neuanfang darstellen.