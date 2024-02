SV Werder: Alles klar bei Jung

Anthony Jung bleibt Werder Bremen über den Sommer hinaus erhalten. „Sein Vertrag wird sich demnächst verlängern, davon darf man ausgehen“, bestätigt Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz gegenüber der vereinsnahen ‚DeichStube‘. Das aktuelle Arbeitspapier des 32-jährigen Abwehrspielers ist nur noch wenige Monate gültig.

Dass die Zusammenarbeit zwischen den Parteien fortgeführt wird, hatte sich bereits angedeutet. In Jungs Kontrakt ist eine Klausel verankert, die besagt, dass sich das Engagement automatisch bis 2025 ausdehnt, wenn er auf eine gewisse Anzahl von Einsätzen kommt. Besagte Grenze wird der Linksfuß in Kürze erreichen. In der aktuellen Bundesligasaison stand der frühere deutsche U20-Nationalspieler in 21 von möglichen 22 Partien auf dem Rasen.