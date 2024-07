Nächster Topklub jagt Gladbach-Juwel Boteli

Am gestrigen Dienstag tütete Borussia Mönchengladbach die Verpflichtung von Linksverteidiger Rio Bromfield (16) von Tottenham Hotspur ein. Womöglich tritt ein Talent aus den eigenen Reihen den umgekehrten Weg ein und wechselt auf die Insel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, streckt Manchester United die Fühler nach Sturm-Juwel Winsley Boteli aus. Die Red Devils haben eine „Transfer-Attacke gestartet“, so das Boulevardblatt. United soll dabei zugutekommen, dass Co-Trainer Mitchell van der Gaag den Berater des 17-Jährigen, Christopher Mandiangu, gut aus gemeinsamen Tagen beim FC Eindhoven kennt.

Lese-Tipp

United verlängert mit Heaton

Die Fohlen würden Boteli eigentlich gerne an Bord halten. In zwei Tagen, an seinem 18. Geburtstag, sollte der 1,84 Meter große Rechtsfuß mit seinem ersten Profivertrag bei der Borussia ausgestattet werden. Angesichts der prominenten Lockrufe könnte das Vorhaben des Bundesligisten aber womöglich noch scheitern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Juve & Ajax dran

Bereits im Winter war durchgesickert, dass Juventus Turin Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Torjäger signalisiert. Berichten zufolge wurde Boteli bei der Alten Dame sogar ein Dreijahresvertrag in Aussicht gestellt. Darüber hinaus hat Ajax Amsterdam ein Auge auf den Youngster geworfen. Boteli hat die Qual der Wahl.