M‘gladbach: Boteli-Poker wird heißer

Juventus Turin stellt Winsley Boteli offenbar einen langfristigen Vertrag in Aussicht. Wie die ‚Bild‘ und die ‚Rheinische Post‘ unisono berichten, lockt die Alte Dame den Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach mit einem Dreijahresvertrag plus zwei weitere Jahre als Option.

Darüber hinaus wirbt laut der Lokalzeitung auch Ajax Amsterdam um Botelis Dienste. Die Niederländer ziehen im Gegensatz zu Juve, das den 17-jährigen Schweizer gerne bereits im Winter an Bord holen würde, eine Verpflichtung für den Sommer in Betracht. An die Fohlen ist der U18-Nationalspieler noch bis 2025 vertraglich gebunden.