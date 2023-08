Die Details zum Lenz-Transfer

Christopher Lenz wird Eintracht Frankfurt kurz vor Transferschluss noch verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Transfer des Linksverteidigers zu RB Leipzig kurz vor dem Abschluss. Dem Pay-TV-Sender zufolge kassiert die SGE eine Ablöse von einer Million Euro. Branchenunüblich werde es keine erfolgsabhängigen Bonuszahlungen geben.

Zeitnah soll Lenz den Medizincheck in Leipzig absolvieren. An die SGE ist der 28-Jährige noch bis 2024 gebunden. In Frankfurt ist der gebürtige Berliner zurzeit der Backup auf der Linksverteidiger-Position. Auch bei RB wird er wohl diese Kaderstelle einnehmen.