BVB: Delaney kämpft um seinen Platz

Thomas Delaney will sich bei Borussia Dortmund nicht so leicht aufs Abstellgleis schieben lassen. „Ich weiß, was ich kann und ich vertraue darauf, dass der Trainer es auch weiß. Wenn ich gebraucht werde, dann bin ich voll da und bringe meine Leistung“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ den 28-jährigen Mittelfeldspieler.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Delaney im Sommer zum Verkauf stehen könnte. In der abgelaufenen Saison bestritt der Däne vor allem verletzungsbedingt nur elf Bundesligapartien. Sein Vertrag läuft noch bis 2022.