Chelsea-Gerüchte: Ancelotti positioniert sich

Carlo Ancelotti schließt eine Rückkehr zum FC Chelsea aus. „Ich habe fantastische Erinnerungen an Chelsea. Ich bin ein Anhänger des Vereins. Aber ich werde nicht dorthin zurückkehren. Ich denke, Lampard ist der richtige Mann und er wird einen großartigen Job bei ihnen machen“, sagte der 63-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz von Real Madrid.

Ancelotti trifft mit den Königlichen am morgigen Mittwoch im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals auf Chelsea (21 Uhr). Von 2009 bis 2011 stand der Italiener bei den Blues an der Seitenlinie und wurde in jüngster Vergangenheit als ein möglicher Kandidat für den Trainerposten an der Stamford Bridge ab Sommer gehandelt. Und auch die brasilianische Nationalmannschaft hat bei Ancelotti angeklopft. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2024, ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit ist aber kein unwahrscheinliches Szenario.

