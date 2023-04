Ancelotti bestätigt Brasilien-Interesse

Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, hat erstmals öffentlich zu den Gerüchten um seine Anstellung als Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft gesprochen. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der 63-Jährige: „Ich freue mich, dass Brasilien mich will. Aber man muss Verträge einhalten, und meine Situation ist einfach: Ich bleibe so lange, wie Madrid es mir erlaubt.“ Ancelottis Vertrag in Madrid läuft noch bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Italiener will sich daher vollkommen auf seine Aufgaben bei Real konzentrieren: „Die Gerüchte überraschen mich nicht. Und sie beunruhigen mich auch nicht. Das Einzige, woran ich denke, ist, dass ich so lange wie möglich in diesem Verein bleiben möchte. Alles andere ist ganz klar: Ich bleibe so lange, wie Real Madrid mich lässt. Uns geht es sehr gut, ich fühle Zuneigung. Mein Umfeld ist ruhig und ich bin es auch. Es sind noch zwei Monate, und wir sind auf Titeljagd.“ Die Blancos stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in La Liga und sind sowohl im nationalen Pokalwettbewerb als auch in der Champions League noch vertreten.

Lese-Tipp

Zwei Angebote für Reals Nacho