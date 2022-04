Pressestimmen zum CL-Halbfinale: „Einfach verrückt“ | „Real entkommt lebendig“

Mit offenem Visier begegneten sich am gestrigen Abend Manchester City und Real Madrid. Über 90 Minuten boten beide Teams ein äußerst unterhaltsames Spiel mit etlichen Torchancen. Das bessere Ende für sich hatten am Ende die Skyblues, die 4:3 gewannen. Für die ‚L'Équipe‘ war dieses Aufeinandertreffen im Halbfinale der Champions League „einfach verrückt“. Der ‚Daily Mirror‘ nennt es „Wahnsinn“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Keine Verschnaufpause gönnten die Spieler den Zuschauern, „ein Wunder nach dem anderen“ war laut der ‚Marca‘ zu bestaunen. „Grandioses City gewinnt unfassbaren Klassiker“, so das Urteil in der ‚Sun‘. Die Zeitungen in ganz Europa sind begeistert – und das völlig zurecht.

Benzema hält Real am Leben

In einer Woche treffen sich Real und City dann in Spanien zum erneuten Showdown. Für die ‚Sport‘ ist klar, dass Reals Ausgangsposition fürs Rückspiel nicht allzu schlecht ist: „Real entkommt lebendig“, so die heutige Schlagzeile. „Das Bernabéu hat Arbeit vor sich“, hofft die ‚as‘ auf ein weiteres Wunder in der spanischen Hauptstadt.

Auch in England blickt man voller Vorfreude auf ein weiteres Duell auf Augenhöhe. „Karim Benzemas mutiger Panenka hält das Duell vor dem Rückspiel offen“, so die Einschätzung der ‚Daily Mail‘.