HSV vertagt Jatta-Gespräche

Der Hamburger SV will sich bei den Vertragsgesprächen mit Bakery Jatta Zeit lassen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, fanden bislang keinerlei Gespräche mit dem Flügelspieler statt, den 2024 auslaufenden Vertrag zu verlängern. An der Elbe will man sich dem Bericht zufolge im Frühling über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers austauschen. Einen vorzeitigen Abschied vom HSV strebt Jatta aber ohnehin nicht an.

Bei den Rothosen ist der 24-jährige Gambier gesetzt, sofern er fit ist. In der laufenden Saison bestritt der Flügelflitzer verletzungsbedingt erst neun Pflichtspiele (ein Tor, ein Assist). Jatta peilt eine Rückkehr zum Rückrundenauftakt Ende Januar an. Für die Hamburger spielt der Rechtsfuß seit 2016 und bestritt seitdem 155 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm insgesamt 38 Torbeteiligungen.

