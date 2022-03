ManCity will mit Rodri verlängern

Manchester City möchte den Vertrag von Mittelfeldspieler Rodri verlängern. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, soll der Spanier der nächste Schlüsselspieler sein, der langfristig an den Verein gebunden werden soll. Der passsichere 25-Jährige steht damit in einer Reihe mit Rúben Dias (24), João Cancelo (27), Ederson (28) und John Stones (27), die ihre Zukunft den Skyblues bereits für mehrere Jahre verschrieben haben.

Rodri war 2019 von Atlético Madrid in den blauen Teil Manchesters gewechselt. Auf der Sechs ist der Abräumer seitdem gesetzt und wirkte in 137 Pflichtspielen mit. Vergangene Saison gewann er mit den Citizens die Meisterschaft. In dieser Saison spielt der Spanier die meisten Pässe aller Premier League-Spieler.