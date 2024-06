Bayern & BVB dran: Gruda offen für Wechsel

Brajan Gruda macht sich Gedanken über einen möglichen Vereinswechsel. „Natürlich beschäftigt man sich mit dem Thema, aber im Moment ist mein voller Fokus hier“, zitiert die ‚Abendzeitung‘ den Mainz-Profi, der sich aktuell bei der Nationalmannschaft aufhält. Gruda betont: „Mein Berater klärt alles.“ Interesse am 20-jährigen Offensivspieler wird Borussia Dortmund, dem FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nachgesagt, aus England sind der FC Liverpool, Aston Villa und Newcastle United dran.

Gruda sagt, er sei „offen für alles. […] Wichtig ist in meinem Alter, dass ich viel spiele und zeige, was ich draufhabe. Wenn ich Woche für Woche auf der Bank sitze oder nur ein paar Einsätze bekomme, glaube ich, dass man Spieler damit kaputt macht. Geld kommt irgendwann, wenn du sehr, sehr erfolgreich bist. Aber wichtig ist, zu spielen, Spaß zu haben.“ In Mainz steht der Linksfuß bis 2026 unter Vertrag, als Ablöse werden 20 bis 30 Millionen Euro gehandelt.