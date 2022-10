Schalke verpflichtet Kolodziejczak

Der FC Schalke rüstet im Abstiegskampf noch einmal auf. Innenverteidiger Timothée Kolodziejczak hat beim Tabellenvorletzten einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der 31-jährige Franzose war seit Sommer vereinslos, spielte zuletzt für die AS St. Étienne.

Sportdirektor Rouven Schröder betont: „Für uns ist es in der aktuellen Situation, da wir vier verletzte Innenverteidiger zu beklagen haben, extrem wichtig, eine zusätzliche Option durch einen Spieler zu bekommen, der über unheimlich viel Erfahrung auf höchstem Niveau verfügt. Kolo hat mit 240 Einsätzen in der französischen Ligue 1 und in der spanischen Liga bewiesen, dass er ein verlässlicher Teil unserer Abwehr werden kann.“

„Schätzen seine Variabilität“

In der Bundesliga war Kolodziejczak 2017 bereits für Borussia Mönchengladbach am Ball, kam bei den Fohlen aber nur in zwei Spielen zum Einsatz. „Wir schätzen seine Variabilität, er kann als Innen- oder linker Außenverteidiger eingesetzt werden und sowohl in der Dreier-, als auch in der Vierer-Kette spielen. Zudem war er schon einmal in Deutschland und kennt daher die Kultur sowie die Struktur der Liga“, erklärt Schröder.

Kolodziejczak freut sich „sehr darüber, dass ich nun auch offiziell ein Teil des Teams bin. Die Mannschaft hat mich von Beginn an super aufgenommen und direkt so integriert, als sei ich viel mehr als ein Gastspieler. Das hat mich beeindruckt“, sagt Timothée Kolodziejczak. „Wir haben wichtige Spiele vor der Brust und ich werde alles dafür geben, um die Partien so erfolgreich wie möglich zu bestreiten.“