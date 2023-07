Trainingsgast beim VfL

Der VfL Osnabrück begrüßt einen Gast für die aktuelle Trainingswoche. Der 24-jährige Torwart Marko Johansson, der beim Hamburger SV unter Vertrag steht, wird Teil des Trainings sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison war der Schwede an den VfL Bochum verliehen, bei dem er aber weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal auf dem Platz stand. Nun sucht Johansson nach einer neuen Herausforderung.

Lese-Tipp

HSV will begehrten Verteidiger