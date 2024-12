Sahin: Duranville soll es wie Gittens machen

Nuri Sahin sichert Offensivtalent Julien Duranville mehr Einsatzzeit zu. Auf der gestrigen Pressekonferenz vor der Bundesligapartie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim setzte der Trainer von Borussia Dortmund zur Lobrede auf den Youngster an, der unter der Woche in der Champions League gegen den FC Barcelona (2:3) überraschend in der Startelf stand und groß aufspielte: „Jetzt hatte ich das Gefühl, dass sowohl das Spiel passt, dass auch die Bühne passt und dass er bereit ist. Ich erwarte noch sehr, sehr viel mehr von ihm.“

Besonders im Abschluss erhofft sich Sahin beim 18-Jährigen noch eine Steigerung und sieht das beste Vorbild im eigenen Kader: „Das wird kommen. Das, was Jamie jetzt macht, das wird Juju auch machen. Da bin ich mir sicher.“ Jamie Gittens gelang in dieser Saison der Durchbruch beim BVB. Der Engländer lief bisher in 21 Partien für Schwarz-Gelb auf und steuerte 13 Scorerpunkte bei. Ähnliche Anlagen sieht der Coach auch in Duranville. Der Belgier soll nun mehr Spiele erhalten, allerdings aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit trotzdem dosiert eingesetzt werden. „Es ist unsere Aufgabe, auf diesen Jungen aufzupassen. Denn er hatte bisher eine große Leidensgeschichte. Wir müssen ihn stabil bekommen“, so Sahin.