Solskjaers Dusel | Wiedersehen nach Platzsturm

Oles Glück

Ole Gunnar Solskjaers Trainerstuhl bei Manchester United wackelt. Seit der 0:5-Blamage gegen den FC Liverpool am vergangenen Spieltag werden die kritischen Stimmen lauter. Noch scheint der norwegische Coach seinen Posten halten zu können. Die Frage ist nur: Wie lange noch? „Ole kann sich glücklich schätzen“, titelt der ‚Daily Star‘ und teilt damit die Meinung vieler. Unterdessen spekuliert die englische Presse eifrig, wer das potenzielle Solskjaer-Erbe antreten könnte: Antonio Conte, Maurico Pochettino oder auch Erik ten Hag werden gehandelt.

Girouds Durchbruch

Olivier Giroud hat nicht lange gebraucht, um sich nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zum AC Mailand zu akklimatisieren. Im gestrigen Spiel gegen den FC Turin erzielte der französische Stürmer den goldenen Treffer zum 1:0. Der ‚Corriere dello Sport‘ feiert „Girouds Durchbruch“ – der 34-Jährige traf in dieser Saison in seinen ersten drei Heimspielen für die Rossoneri. Zuvor war dies seit der Saison 1994/95 nur Mario Balotelli gelungen.

Wiederholungsspiel zwischen Marseille und Nizza

Szenen, die die französische Fußballwelt erschütterten: Beim Ligaspiel zwischen Olympique Marseille und OGC Nizza am 8. September lieferten sich die Spieler handfeste Auseinandersetzungen mit den Zuschauern – die Partie wurde abgebrochen. Der französische Fußballverband verhängte im Anschluss an die Partie zwei Punkte Abzug für die Heimmannschaft Nizza sowie Sperren für einige der Raufbolde. Nun findet die Wiederholung der Partie am heutigen Mittwoch um 21 Uhr auf neutralem Boden in Troyes statt. Aus Sicht der ‚L'Équipe‘ wird das Spiel aber „alles andere als neutral sein“. Die Marseiller Lokalzeitung ‚La Provence‘ erwartet eine hitzige Partie und schreibt entsprechend: „So sieht man sich wieder“.