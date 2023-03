Ancelotti legt Zukunft in Reals Hände

Laut Carlo Ancelotti hat Real Madrid komplett die Zügel in der Hand, wenn es um seine Zukunft über die Saison hinaus geht. „Wie ich gesagt habe: Das muss der Klub bewerten, nicht ich. Ich habe oft gesagt, dass ich mein ganzes Leben bei diesem Klub bleiben würde, was aber unmöglich ist. Das muss der Klub am Ende der Saison entscheiden, was auch immer passiert“, sagt der Italiener auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter sagt Ancelotti: „Mein Gedanke ist: Ich will bleiben und hoffe, dass das auch passiert. Was der Klub entscheidet, ist für mich aber nicht so wichtig. Ich genieße jeden Tag, den der Klub mich hier haben will. Wenn er mich hier noch drei Monate haben will, genieße ich drei Monate. Und wenn drei Jahre, dann drei Jahre.“ In La Liga ist der FC Barcelona den zweitplatzierten Madridern mit neun Punkten Vorsprung enteilt. Immerhin können die Königlichen mit einem Sieg im morgigen Clásico (21 Uhr) die Lücke kleiner werden lassen. Sollte Real sich am Saisonende von Ancelotti trennen, steht mit Vereinslegende und Castilla-Coach Raúl dem Vernehmen nach ein geeigneter Nachfolger parat.

Lese-Tipp

Real will mit Camavinga verlängern