Köln: Skhiri-Ersatz unter einer Bedingung?

Die Planungen beim 1. FC Köln in der Mittelfeldzentrale hängen offenbar nicht nur von Ellyes Skhiris Abgang ab. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Domstädter nur einen Ersatz für den Tunesier an Bord holen, sollte sich Kapitän Jonas Hector ebenfalls gegen einen Verbleib in Köln entscheiden. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Das Gedankenspiel: Da der Linksverteidiger auch auf der Sechs agieren kann, hätte Köln die Skhiri-Lücke intern aufgefangen, sollte Hector seinen Vertrag verlängern.

Auf der linken Abwehrseite wäre dann Neueinkauf Leart Paqarada, der ablösefrei vom FC St. Pauli an den Rhein wechselt, ab der kommenden Saison gesetzt. Klar scheint, dass Eric Martel (20) ab Sommer eine größere Rolle bei den Domstädtern übernimmt. Geschäftsführer Christian Keller sagt: „Er wird seinen Weg gehen. Seine Entwicklung ist nicht annähernd abgeschlossen. Er ist wissbegierig, lernbereit, sehr professionell. Er kann noch offensiver denken und agieren, aber da sieht man schon eine deutliche Entwicklung.“

